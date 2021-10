Wyniki LOTTO Plus 12.10.21. Aktualne wyniki losowania Lotto i Lotto Plus (Lotto, Lotto Plus, Wyniki Lotto) Wyniki Lotto

Wyniki LOTTO 12.10.21 (12 października): 18, 25, 21, 38, 48, 33. Sprawdź wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 12.10.21. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21:50. Losowanie na żywo można oglądać na antenie TVP 3 oraz w internecie na stronie www.lotto.pl. Czy tym razem ktoś w Polsce "rozbił bank" i trafił szczęśliwą "szóstkę"? WYNIKI LOSOWANIA LOTTO, LOTTO PLUS. Sprawdź, czy wygrałeś!