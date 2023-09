Wypadek na budowie obwodnicy Oświęcimia do drogi S1. W Pławach ranni zostali pracownicy. Helikoptery LPR zabrały ich do szpitali. Zdjęcia

Nieszczęśliwy wypadek przy pracy w Pławach w gminie Oświęcim

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 16. Służby ratunkowe interweniowały w Pławach, na terenie gdzie prowadzona jest budowa nowej obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1. Doszło tam do nieszczęśliwego wypadku przy pracy.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, przewróciła się zwyżka koszowa, na której przebywało dwóch pracowników. Upadli oni na ziemię z wysokości około 10 metrów - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Ranni to 34- i 53-latek. W stanie przytomnym zostali przetransportowani helikopterami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali w Oświęcimiu i Katowicach.

- Aktualnie ustalane są dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego wypadku przy pracy - dodaje policjantka.