Wypadek na DK 28 pomiędzy Nowym Sączem i Grybowem. Dwa samochody rozbite w zderzeniu

Alarm o wypadku na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Stara Wieś w gminie Grybów dotarł do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu kwadrans przed godziną siedemnastą. Wzywający pomocy podawał, że dwa samochody osobowe, mniejszy i większy, po zderzeniu stoczyły się ze stromej skarpy i tkwią na polu.

Do akcji zadysponowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu. Alarm poderwał do działania też druhów z miejscowości najbliżej miejsca wypadku, czyli OSP Stara Wieś i OSP Grybów - Biała Wyżna. Wysłane zostały do Starej Wsi także karetki Pogotowia Ratunkowego.

Działania służb ratowniczych trwały pond godzinę. W tym czasie ruch w miejscu wypadku był utrudniony, bo jeden pas jezdni blokowały wozy ratownicze.