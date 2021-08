Wypadek na obwodnicy Wojnicza. Na skrzyżowaniu koło cmentarza zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba trafiła do szpitala [ZDJĘCIA] Robert Gąsiorek

Skrzyżowanie koło cmentarza, jest feralnym odcinkiem wschodniej obwodnicy Wojnicza. Bardzo często dochodzi tam do zdarzeń drogowych OSP KSRG Zakrzów Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W poniedziałek (23 sierpnia) na wschodniej obwodnicy Wojnicza doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpitala. To kolejny już wypadek, do którego doszło na skrzyżowaniu obok cmentarza parafialnego w Wojniczu.