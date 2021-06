Wypadek zablokował główną szosę między Muszyną i Piwniczną. Ranni trafili do szpitala

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Dwa samochody osobowe rozbiły się w czołowym zderzeniu na drodze wojewódzkiej nr 971, czyli głównej, a zarazem jedynej, szosie prowadzącej doliną Popradu.

O tym groźnym wypadku drogowym w Andrzejówce w gminie Muszyna oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu został zawiadomiony o godz. 18.27 w czwartek, 3 czerwca 2021 r.

Alarmem poderwani do akcji zostali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegiestowie. Ich jednostka znajduje się najbliżej miejsca wypadku, więc mogli najszybciej dotrzeć z pomocą dla osób poszkodowanych w zderzeniu samochodów. Zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju, by włączyć się do działań ratowniczych musiały pokonać ponad 20 km.

Na miejsce wypadku pospieszyły także radiowozy policji i karetki Pogotowia Ratunkowego.