Wypadki w Krakowie 12.07.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 12.07.2021

Nietypowe działania policjantów plutonu 4 kompanii prewencji II OPP Kraków jakie podjęli dziś w Zakopanem. Do policjantów krakowskiego OP, którzy realizując interwencję na ulicach Zakopanego, podeszła kobieta z prośbą o pomoc. Nieopatrznie zatrzasnęła w swoim samochodzie kluczyki. Ford szczelnie zamknięty, kluczyki w stacyjce, a dom oddalony o 200 kilometrów. W ocenie policjantów nie obejdzie się bez wezwania specjalisty od awaryjnego otwierania samochodów lub zbicia szyby pałką służbową. W chwili kiedy dowódca plutonu w internecie gorączkowo poszukiwał ślusarza, jeden z policjantów wykazując się kreatywnością i umiejętnościami za pomocą odrobiny drutu i gałązki dostał się do wnętrza osobówki. Pojazd nie uszkodzony, kluczyki odzyskane i ogromna radość kobiety, jej męża i dzieci, którzy podziękowali policjantom za pomoc.

Około godziny 22:10, w kamienicy przy ulicy Zygmunta Augusta, w krakowskich Grzegórzkach, doszło do zawalenia stropu pomiędzy kondygnacjami I a II. W wyniku tego zdarzenia, poszkodowany został lokator, w którego mieszkaniu miało miejsce to zdarzenie. Przybyli na miejsce strażacy weszli siłowo do mieszkania poniżej i rozpoczęli odgruzowywanie, aż dotarli do mężczyzny. Przytomny, ewakuowany, przekazany o własnych siłach przybyłemu ZRM K01-128. Po przebadaniu na miejscu - bez konieczności hospitalizacji. W działaniach ponadto udział brały 4 zastępy z JRG-1 PSP, w tym Oficer Operacyjny SKKM, Specjalistyczna Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza "KRAKÓW-5", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego "KRAKÓW-3", załoga KP II oraz Pogotowie Energetyczne, a także Pogotowie Gazowe.