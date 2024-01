Wypadki w Krakowie 13.01.2024, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

❗Nagłe pogorszenie stanu zdrowotnego na autostradzie❗ Dziś tj. 11.01.2024 roku, około godziny 8:33 na 402 kilometrze autostrady A4 (jezdnia w kierunku Katowic), w trakcie jazdy u kierowcy samochodu ciężarowego doszło do Nagłego Zatrzymania Krążenia. W efekcie tego zdarzenia prowadzony przez mężczyznę Renault zjechał do rowu melioracyjnego. Jedną z pierwszych osób, które ruszyły z pomocą poszkodowanemu kierowcy był strażak-ochotnik OSP Leszczyna (powiat bocheński). Druh ewakuował poszkodowanego z pojazdu na zewnątrz, a następnie po rozpoznaniu NZK rozpoczął czynności resuscytacyjne. Pierwszy z wezwanych podmiotów mundurowych i ratunkowych na miejsce dotarł zastęp z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Kraków Airport (336-60 GBARt 2/20). Obsada zastępu dołączyła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej podłączając również automatyczny defibrylator zewnętrzny AED. Urządzenie to zaleciło kilka wyładowań. Z chwilą, kiedy dotarł lotniczy Zespół Ratownictwa Medycznego pacjent został przejęty przez zespół i wdrożono Medyczne Czynności Ratunkowe. W tym przypadku łańcuch przeżycia okazał się skuteczny. Podjęte przez świadków zdarzenia, a następny kontynuowane przez strażaków i medyków czynności pozwoliły na zresuscytowanie poszkodowanego. Po zabezpieczeniu i przygotowaniu pacjenta lotniczy ZRM #Ratownik6 przetransportował mężczyznę śmigłowcem do szpitala. Na miejscu zdarzenia obecne były także siły i środki: - Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie, - naziemnego ZRM K01-140 ze Skawiny, - JRG-3 PSP Kraków wraz z Zastępcą Dowódcy jednostki (303-25 GCBARt 5/32 i SLRr Suzuki), - OSP Balice (327-80 GBARt 3/29). _ OSP Balice JRG 3 Kraków Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera w Skawinie Małopolska Policja Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Krakow Airport Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie