Wypadki w Krakowie 13.11.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

Dzi┼Ť, druhowie z krakowskiej Osp Zbydniowice powitali najnowszy nabytek Ford Transit ­čÜĺ­čĹĆ

Krzyszkowice. Urwane kolo od busa, za McDonaldem w strone Krakowa. Bus blokuje prawy pas. Info Jakub Dzi─Öki ­čĹŹ

Przybli┼╝a si─Ö przebudowa odcinka Krak├│w-My┼Ťlenice. Na ÔÇ×zakopianceÔÇŁ powstanie bezkolizyjny w─Öze┼é

Lekki samoch├│d dla Ochotnicza Stra┼╝ Po┼╝arna Wo┼éowice (KSRG), w szeregi jednostki zawita┼é nowy Ford transit , jest to trzeci pojazd, kt├│ry zago┼Ťci┼é w koszarach OSP Wo┼éowice. Gratulujem­č嬭čÜÜ

Nowy w├│z bojowy w gminie Krzeszowice, jednostka OSP Nowa G├│ra przywita┼éa dzisiaj pojazd marki Renault w zabudowie firmy Szcz─Ö┼Ťniak. GRATULUJEMY­čÜÜ­čĹî

Dzisiejsze dwa powitania nowych pojazd├│w - GBA w OSP Nowa G├│ra i SLRt w Ochotnicza Stra┼╝ Po┼╝arna Wo┼éowice (KSRG) ­čÜĺ­čÜĺ Przyczepa Ratownicza dla OSP Bia┼éy Ko┼Ťci├│┼é | zrzutka.pl

­čÜĘZRZUTKA NA PRZYCZEPE RATOWNICZ─ä DLA OSP BIA┼üY KO┼ÜCI├ô┼ü ­čÜĘ Zarz─ůd Ochotniczej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Bia┼éym Ko┼Ťciele zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie zrzutki, kt├│ra jest zorganizowana aby uzbiera─ç fundusze na zakup przyczepki ratowniczej do quada. Przyczepa ratownicza ci─ůgni─Öt─ů za quadem pozwoli na bezpieczn─ů ewakuacj─Ö os├│b poszkodowanych z trudno dost─Öpnego terenu. Za ka┼╝d─ů wp┼éat─Ö OSP Bia┼éy Ko┼Ťci├│┼é juz dzi┼Ť serdecznie DZI─śUJEÔŁŚ­čÜĘ­čÜĺ ­čĹçLink do zbi├│rki poni┼╝ej­čĹç

#OBECNIE W miejscowo┼Ťci Libert├│w podczas prac wykonywanych koparko-┼éadowark─ů dosz┼éo do wywr├│cenia maszyny. Obecnie na miejscu dzia┼éaj─ů s┼éu┼╝by ratunkowe, kt├│re pr├│buj─ů wydosta─ç poszkodowan─ů osob─Ö z kabiny. Trwa akcja ratownicza.