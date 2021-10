Wypadki w Krakowie 15.10.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 15.10.2021

‼️ Pomoc dla Borkosia ‼️ Zbiórka pieniężna na leczenie Marcina "BORKOŚ" Borkowskiego, warszawskiego ratownika medycznego, wolontariusza-kierowcy👨‍⚕️ "motoambulansu"🛵, który dwa dni temu został poważnie ranny w wyniku wypadku, poruszając się jednośladem, w swoje święto, czyli Dzień Ratownictwa Medycznego. Dla Borkosia ogłoszona została zbiórki krwi ze wskazaniem: Marcin Borkowski, Wojskowy Instytut Medyczny, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 🩸🩸🩸 oraz środków pieniężnych dalsze leczenie i rehabilitację. Linki do zbiórek; ➡ https://patronite.pl/motoambulans?fbclid=IwAR2VaI6Zt_zGpdEx0HoblFi2MuZCuy1giF7Ir2ITewOb-FFFun2ed1GCcTQ ⬅ 👉 https://pomagam.pl/borkos 👈

Dziś w godzinach porannych doszło do niecodziennego zdarzenia w Libertowie. Podczas rozładunku walca z lawety doszło do przewrócenia się maszyny. W wyniku wypadku poszkodowany operator trafił do szpitala z podejrzeniem urazu ręki. Na miejscu: OSP Mogilany JRG Skawina Policja Pogotowie