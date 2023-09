Wypadki w Krakowie 19.09.2023, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

W niedzielę, 10 września 2023 roku, o godzinie 17:28 na węźle Gen. L. Rayskiego w ciągu alei Jana Pawła II doszło do zdarzenia drogowego. 🚨 Udział w nim brały dwa pojazdy - Seat Ibiza oraz Mercedes-Benz Sprinter. Ambulansem, przy użyciu sygnałów świetlno-dźwiękowych, do wezwania poruszał się dwuosobowy podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego. Wskutek zdarzenia poszkodowana została rodzina podróżująca Seatem ze swoim psem. Ratownicy medyczni podróżujący karetką nie odnieśli obrażeń. Rodziców jak i dziecko po wdrożeniu na miejscu medycznych czynności ratunkowych, inne ZRM przetransportowały do SOR. 🚑🏥 Policjanci Ogniwa Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Strażacy ze szkolnej JRG dokonali sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych, a także, z wykorzystaniem dwóch wyciągarek zamontowanych na samochodach bojowych oraz przy użyciu poduszek pneumatycznych, postawili na koła przewrócony ambulans. Jezdnię uprzątnięto z pozostałości powypadkowych i wraków pojazdów. Po godzinie 19:00 przywrócono normalny ruch na jezdni w kierunku Nowej Huty. 👮🧑‍🚒 Siły i Środki: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe: - ZRM K01-002 MS Kraków-Łazarza - ZRM K01-006 MS Kraków-Łazarza - ZRM K01-040 MS Szpital Rydygiera Załoga OOZD WRD KMP Kraków Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr1 Kraków: - 300-90 - SLRr Mercedes wraz z Oficerem Operacyjnym SKKM JRG 7 Kraków: - 307-21 - GBAPrRt 2/24+750 Renault JRG SA Kraków: - 250-21 - GBARt 2,5/24 Renault - 250-44 - SRt Renault