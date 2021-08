Wypadki w Krakowie 24.08.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

Bochnia. Protest rolników na DK94 między Targowiskiem a Brzeskiem, utrudnienia w ruchu potrwają do godziny 16, 24.08.2021 [ZDJĘCIA]

Około dwadzieścia ciągników rolniczych wyjechało na drogę krajową nr 94 między Bochnią a Brzeskiem. To element protestu rolników przeciwko polityce rządu w sprawie m.in. ASF (afrykańskiego pomoru świń). Traktorzyści jadą w jednej kolumnie z prędkością ok. 20 kilometrów na godzinę. Protest potrwa do godziny 16 i obejmie odcinek DK 94 między Brzeskiem a Targowiskiem.