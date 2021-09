Wypadki w Krakowie 24.09.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 24.09.2021

Skutki nocnego pożaru, do którego doszło w garażu podziemnym budynku wielorodzinnego w krakowskich Azorach - ul. Walerego Eljasza Radzikowskiego.

Uwaga na wielkie korki na zakopiance na wjeździe do Krakowa. Do tradycyjnych poniedziałkowych korków dochodzą problemy ze zjechaniem za obwodnicę Krakowa (tutaj powodem jest wypadek). Jeśli macie zamiar z zakopianki zjechać na A4 w kierunku Balic, to zalecamy jechać przez Skawinę bądź Tyniec. Podajcie dalej info.