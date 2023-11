Wypadki w Krakowie 4.11.2023, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

#RAZEMDLAPATRYCJI ❗ Za pośrednictwem naszego portalu SOR 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, pragnie odpowiedzieć na nominacje ratowników medycznych z krakowskiej stacji Łazarza i dołączyć do wyzwania mającego na celu promowanie zbiórki funduszy na rehabilitacje Patrycji. Patrycja jest żoną Patryka, jednego z ratowników medycznych pracującego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Niestety kilka miesięcy temu doznała udaru niedokrwiennego mózgu w obrębie całej lewej półkuli. Obecnie 29-letnia Patrycja jest po kilku poważnych operacjach ratujących życie i wymaga kolejnych zawansowanych zabiegów (głowy oraz serca), niezbędna jest również kosztowna rehabilitacja. Patrycja jest silną kobietą i każdego dnia dzielnie walczy o szybki powrót do zdrowia. Pomóżmy jej w tym! Poniżej link do zbiórki – RAZEM DLA PATRYCJI! #RAZEMDLAPATRYCJI pomagam.pl/r9kanh SOR 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ do dalszego wyzwania nominują: - SOR Szpitala Miejskiego im. G. Narutowicza w Krakowie, - SOR Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, - Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, - Szpital Kliniczny im.dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Pomagamy! 🤜🤛🚑 __ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe