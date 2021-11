Wypadki w Krakowie 8.11.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać? Newsroom 360

Gdzie są teraz zablokowane drogi przez wypadki w Krakowie?

8.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Dziś, po godzinie 12, na ulicy na Brzeskiej w Krakowie, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem furgonu i ciężarowego DAFa - "gruszki". W jego wyniku poszkodowany i uwięziony w pojeździe został kierowca fiata. Na miejsce działań przybyły mnogie siły i środki. Do ewakuacji kierowcy dostawczaka wykorzystano dwa zestawy narzędzi hydraulicznych, w tym jeden z niedawnych zakupów w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa. Mężczyzna po wydobyciu z wraku pojazdu przekazany zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego, a następnie przetransportowany przez HEMS do szpitala. Siły i Środki: JRG-4 PSP Kraków wraz z dowódcą jednostki, JRG SA PSP Kraków, JRG PSP Wieliczka, OSP Wolica, OSP Wyciąże, OSP Kościelniki, OSP Wróżenice, OSP Przylasek Rusiecki, OSP Niepołomice, ZRM K01-19 SPSPR Niepołomice, ZRM #Ratownik6, WRD KMP Kraków, Biegły Sądowy. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja na drogach Krakowa i okolic 8.11.2021. Gdzie są wypadki i utrudnienia?