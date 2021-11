Wypadki w Krakowie 9.11.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie trzeba uważać?

Wypadki na drogach w Krakowie i w okolicy - 9.11.2021

Wczoraj tj. 7 listopada o godzinie 20, na stadionie przy ul. Reymonta w Krakowie został rozegrany mecz piłkarski w ramach ekstraklasy, pomiędzy drużynami Wisły Kraków i Cracovii. W związku z tym, że mecz derbowy pomiędzy obiema drużynami zawsze budzi wśród kibiców duże emocje, spotkanie zakwalifikowano jako imprezę masową podwyższonego ryzyka. Ponieważ tego dnia, w centrum Krakowa odbyło się także kilka zgromadzeń publicznych, nad bezpieczeństwem czuwało blisko 800 policjantów z garnizonu małopolskiego, którzy byli wspomagani przez funkcjonariuszy OPP Wrocław, Katowice oraz Kielce. Około godziny 16, kibice jednej z krakowskich drużyn wraz z kibicami klubów zaprzyjaźnionych z całej Polski zaczęli zbierać się przy pomniku Adama Mickiewicza. W tym samym czasie, na płycie Rynku Głównego zgromadziło się kilka tysięcy osób uczestniczących w zgromadzeniu mającym na celu obronę praw kobiet. Policyjne siły na bieżąco nadzorowały trasy przejścia uczestników obu wydarzeń, nie odnotowując większych incydentów. Podczas zgromadzenia obrońców praw kobiet nie odnotowano żadnych wydarzeń naruszających porządek publiczny. Około godziny 16:45, kibice przeszli z Rynku Głównego ul. Szewską, Piłsudskiego przez Błonie i al. 3 Maja w okolice stadionu Cracovii, skąd mieli wyruszyć następnie na stadion przy ul. Reymonta. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu, na stadionie Wisły ujawniono znaczną ilość środków pirotechnicznych w związku z czym funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę podejrzaną. W trakcie wpuszczania kibiców na mecz policjanci ujawnili trzy osoby, które próbowały wnieść wyroby pirotechniczne oraz dwóch mężczyzn wnoszących alkohol oraz jedną osobę, która wtargnęła na teren nieprzeznaczony dla publiczności. Wszyscy zostaną rozliczeni karnie. Łącznie, w meczu udział wzięło ponad 26 tysięcy kibiców obu drużyn, którym bezpieczeństwo na stadionie zapewniał organizator imprezy, przy czym policjanci czuwali w gotowości, by na ewentualny wniosek organizatora udzielić służbom porządkowym pomocy. W trakcie drugiej połowy meczu, na trybunach stadionu doszło do odpalenia środków pirotechnicznych i podpalenia transparentu, w związku z czym wybuchł pożar który objął kilkanaście krzeseł i musiała interweniować straż pożarna. Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone przez krakowską Policję. Mecz zakończył się chwilę przed godziną 22, a rozprowadzenie kibiców odbyło się bez wydarzeń. Na ulicach Krakowa w trakcie zabezpieczenia nie doszło do poważniejszych incydentów. W trakcie niedzielnego zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 250 osób w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami porządkowymi i drogowymi. Nałożyli 93 mandaty karne, a wobec 66 osób kierowali wnioski o ukaranie do sądu.