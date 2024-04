Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 11.04.2024. Gdzie są objazdy?

⚠️W dniu 7 kwietnia 2024 roku, po godzinie 15, w jednym z basenów parku wodnego w krakowskich Mistrzejowicach, doszło do zdarzenia z udziałem 5-letniej dziewczynki, która znalazła się pod wodą. 🚑🚁Dyspozytornia Medyczna 06-01 Kraków do zdarzenia wysłała trzy zespoły ratownictwa medycznego - naziemne K01-01 i K01-006 oraz lotniczy #Ratownik6. Na miejscu dziewczynce udzielono medycznych czynności ratunkowych, a następnie śmigłowcem przez ZRM przetransportowana została do szpitala. 🚒Zabezpieczenie lądowania i startu maszyny załogi HEMS zabezpieczał zastęp JRG-7 PSP Kraków (GBAPrRt 2/24+750 Renault). 🚓Dyżurny Stanowiska Wspomagania Dowodzenia KMP w Krakowie skierował na miejsce 5 załóg z Komisariatu Policji VII, Wydziału Sztab KMP w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie oraz dwie drużyny Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.