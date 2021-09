Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 11.09.2021. Gdzie są objazdy?

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 11.09.2021

Szczęśliwy finał poszukiwań osoby zaginionej w Będkowicach. Kilkudziesięciu strażaków i policjantów uczestniczyło w poszukiwaniach zaginionej starszej kobiety która zaginęła w miejscowości Będkowice. Po prawie trzech godzinach poszukiwań zlokalizowano poszukiwaną seniorkę w trudnodostępnym terenie leśnym Doliny Będkowskiej. Odnaleziona kobieta cała i zdrowa została przetransportowana do miejsca zamieszkania gdzie została przekazana pod opiekę ZRM. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli : OSP Giebułtów OSP Będkowice OSP Bębło OSP Biały Kościół OSP Tomaszowice JRG 5 Kraków Policja KP Zielonki Policja OPP ZRM

DorzućMY się do sprzętu ratującego życie - wesprzyjMY OSP Bolechowice! 🚒 ---> https://zrzutka.pl/fp45tt

Około godziny 14.50 w miejscowości Maszyce doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Dzięki szybkiej reakcji jednostek OSP oraz PSP pożar nie zdążył się rozprzestrzenić. Na miejscu dwa zastępy OSP KSRG Maszyce, Ochotnicza Straż Pożarna w Skale, OSP Smardzowice, OSP Cianowice i pluton z JRG5 oraz Oficer Operacyjny.

Dwa pożary w powiecie krakowskim. 🚒Pierwszym zdarzeniem był pożar w budynku mieszkalnym w miejscowości Maszyce. Siły i Środki: JRG-5 PSP Kraków, Oficer Operacyjny SKKM, OSP Maszyce, OSP Skała, OSP Cianowice, OSP Smardzowice, KP Skała, 🚒Z kolei w Wielkiej Wsi doszło do pożaru budynku gospodarczego. Siły i Środki: JRG-3 PSP Kraków, Oficer Operacyjny SKKM, OSP Wielka Wieś, OSP Modlnica, OSP Biały Kościół, OSP Giebułtów, KP Zielonki.

Zdarzenie drogowe na zakopiance w stronę Myślenic od Krakowa na wysokości 687 kilometra (Bęczarka) Korek na ok 1km Info Rafał Dzięki 💪

Wjazd do Krakowa (Al.29 Listopada) od strony miejscowości Węgrzce, zderzenie motocykla z samochodem osobowym. Poszkodowana 1 osoba. Występują utrudnienia w ruchu.

Wczoraj (05.09), około godziny 16:15, przy ul. Łowińskiego/Blokowa w Krakowie, doszło do pożaru na terenie jednej z firm. Ogień objął trzy kontenery warsztatowo-magazynowe oraz ładowarkę JCB. Bezpośrednio, po sąsiedzku, znajdowała się rozlewnia gazu LPG, gdzie na jej placu zaparkowane były dwie wypełnione gazem cysterny oraz składowane były butle gazowe. Wskutek zdarzenia nie było osób wymagających pomocy medycznej. Działania pożarnicze trwały ok. 2,5h, a dysponowano do nich 16 zastępów ze wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Siły i Środki jednostek ochrony przeciwpożarowej: JRG SA; 259-21 - GBARt 2/24 Scania 259-23 - GBARt 2,9/16 MAN 259-25 - GCBARt 5/32 Scania KM PSP Kraków; 300-98 - SLRr Mitsubishi Pajero wraz z Z-cą Komendanta Miejskiego PSP JRG-1; 300-90 SLRr Mercedes Vito wraz z Oficerem Operacyjnym SKKM JRG-2; 302-25 - GCBA 6,5+4/64 MAN JRG-3; 303-39 - GCBM 25/32 Iveco Stralis (cysterna gaśnicza) JRG-4; 304-25 - GCBARt 5/24 Scania JRG-5; 305-27 - GCBA 6+4/64 MAN JRG-6; 306-27 - GCBA 9,5/65 MAN 306-51 - SCD-37 Iveco Magirus 306-64 - SLRChem Mercedes Sprinter JRG-7; 307-25 - GCBARt 5/32 MAN 307-51 - SCD-37 Iveco Magirus JRG Skawina; 320-27 - GCBA 9,5/65 MAN Ponadto: ZRM K01-124 SP ZOZ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, f-sze KP VII oraz KMP.