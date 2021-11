Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 1.11.2021. Gdzie są objazdy?

Wypadki na drogach w Krakowie i w okolicy - 1.11.2021

𝘾́𝙬𝙞𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙢𝙤𝙙𝙪ł𝙪 𝙂𝙁𝙁𝙁𝙑 𝙥𝙠. "𝙁𝙤𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝟮𝟬𝟮𝟭" 𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙥𝙪𝙨𝙯𝙘𝙯𝙮 𝙬 𝙉𝙞𝙚𝙥𝙤ł𝙤𝙢𝙞𝙘𝙖𝙘𝙝 28 października pod nazwą "Forester2021" na terenie puszczy w Niepołomicach pow. Wielicki odbyły się ćwiczenia praktyczne modułu przeznaczonego do gaszenia pożarów z użyciem pojazdów ratowniczych GFFFV. Ćwiczenia zaplanowane do realizacji w rocznym planie ćwiczeń przez Komendę Miejską PSP w Krakowie z uwagi na miejsce ćwiczeń w pow. Wielickim objęły zasięg powiatowy, a uwzględniając rodzaj zastępów i jednostek macierzystych - obszar województwa małopolskiego. 26 zastępów i 82 strażaków zostało zmobilizowanych do uformowania kompletnego modułu "GFFFV małopolska". Główne cele zrealizowane podczas ćwiczeń obejmowały: 👉sprawdzenie gotowości operacyjnej pojazdów oraz strażaków poszczególnych Komend Powiatowych i Miejskich woj. małopolskiego wchodzących w skład modułu GFFFV, 👉sprawdzenie skutecznego obiegu dokumentacji, alarmowania, ukompletowania, przemieszczenia, 👉sprawdzenie obowiązujących procedur oraz zasad funkcjonowania i dysponowania modułu GFFFV. 👉doskonalenie techniki zarządzania modułem oraz rozwiązywania potencjalnych problemów napotkanych podczas rzeczywistego zadysponowania w sytuacji kryzysowej, 👉uzyskanie wiedzy na temat funkcjonujących procedur dysponowania analogicznych podmiotów zgłoszonych do zasobów Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności, 👉ugruntowanie wiedzy wśród członków modułu na temat obowiązujących regulacji stanowiących o Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludności. 👉sprawdzenie możliwości praktycznej w zakresie przekroczenia granic państwa, 👉praktyczna budowa obozowiska na terenie kraju "ALBANISTAN" na potrzeby działań modułu, 👉sprawdzenie możliwości realizacji działań operacyjnych w terenie leśnym, 👉sprawdzenie skuteczności współpracy na poziomach SKKW- SKKM - PSK, oraz właściwych komórek organizacyjnych tj. kadrowych, technicznych, kwatermistrzowskich, 👉wypracowanie praktycznych spostrzeżeń i wniosków do realizacji na podstawie obserwacji grupy rozjemców, Wszystkie powyższe założenia zostały realizowane na terenie wirtualnego państwa "Albanistan", a obszary działań zespołów pozoracji i rozjemców nazwano: "Akcja", "Obozowisko", "Granica", "Dowództwo". W czasie ćwiczeń już od momentu ćwiczebnego przekroczenia granic państwa i odprawy paszportowej zrealizowanej przez Karpacki Oddział Straży Granicznej strażacy wchodzący w skład modułu zmagali się z podgrywkami: podrzucenia nieznanej substancji do skrytek pojazdów, kontroli szczegółowej pojazdów i strażaków, próby kradzieży na terenie obozowiska, praktycznej wymiany koła w jednym z uszkodzonych zastępów, budowy miasteczka namiotowego, wykonania prania przy użyciu pralki, komunikatów prasowych w języku angielskim, zaginionego ratownika, czy konieczności udzielenia pomocy wycieńczonemu strażakowi na terenie obozowiska. Przebieg ćwiczeń bezpośrednio nadzorował Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Piotr Słowiak, Komendant Miejski PSP w Krakowie st.bryg. Paweł Knapik, jak również przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce. Do realizacji praktycznej ćwiczeń niezbędne okazało się wsparcie Nadleśnictwa Niepołomice, Straży Leśnej, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Powiatowej w Wieliczce wraz z miejscowym OSP Kłaj. ©️Źródło: KM PSP Kraków 📸Fot. Fotografia Ratownicza Konrad Sikorski, KM PSP Kraków, KW PSP Kraków