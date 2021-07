Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 13.07.2021. Gdzie są objazdy?

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 13.07.2021

Około godziny do 15.40 w Świątnikach Górnych doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego oraz dostawczego. W wyniku zderzenia poszkodowana została jedna osoba, która została wydobyta z uszkodzonego pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Po udzieleniu wstępnej pomocy poszkodowana osoba została przekazana pod opiekę załogi ZRM. Na miejscu JRG2, OSP Olszowice, OSP Świątniki Górne, ZRM oraz policja. Zdjęcia: OSP Olszowice, Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowicach

Około godziny 18:45 wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego na 388 kilometrze autostrady A4 w kierunku Krakowa. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy JRG 3 Kraków, zaalarmowano OSP Rudno oraz OSP Tenczynek, skierowano załogę KAP Kraków oraz wysłano ZRM K01-032, który wdrożył Medyczne Czynności Ratunkowe w stosunku do kierowcy Mercedesa. Nie wymagał on jednak transportu do szpitala i po zaopatrzeniu pozostał na miejscu.