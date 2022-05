Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 23.05.2022. Gdzie są objazdy?

Policjant z komisariatu I ewakuował kota uwięzionego na balkonie, z którego czworonóg nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Funkcjonariusz wykazał się swoimi umiejętnościami wspinaczkowymi i za pomocą liny dostał się na balkon, gdzie znajdowało się przestraszone zwierzę. Kot cały i zdrowy trafił w ręce swojej Pani. Niecodzienna akcja ratownicza rozegra się w sobotni wieczór na jednym z osiedli krakowskiego Starego Miasta. Po godzinie 21 dyżurny krakowskiej policji otrzymał zgłoszenie od straży pożarnej z prośbą o asystę podczas akcji ratowniczej zwierzęcia. Gdy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że na jednym z balkonów znajduję się uwięziony kot. Wcześniej zwierzę przebywało na balkonie wyżej położonego mieszkania – chodziło po balustradzie. Nagle właścicielka mieszkania zorientowała się, że jej pupila nie ma. Okazało się, że kot znajduje się na balkonie na niższym piętrze. Kobieta usiłowała skontaktować się z sąsiadami mieszkającymi poniżej jednak okazało się, że nie ma ich w domu. Bezradna - zadzwoniła na alarmowy numer 112 prosząc o pomoc służby ratunkowe. Na miejsce przyjechała Straż Pożarna i Policja. Usytuowanie dziedzińca uniemożliwiło wykorzystanie tam sprzętu strażackiego. Pomoc zaoferował jednak patrol Policji, który przyjechał na miejsce. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Michał Wolski z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji I to przeszkolony ratownik GOPR-u. Policjant wyciągnął z radiowozu specjalistyczny sprzęt spinaczkowy. Za pomocą alpinistycznej liny w uprzęży z transporterem zwierzęcym przy pasie, szybko i sprawnie przedostał się na niższy balkon. Kompan z patrolu asystował ratownikowi oświetlając ścieżkę zjazdu koledze, który na balkonie złapał przestraszonego kota, włożył go do transportera i bezpiecznie sprowadził na ziemie. Tam już czekała właścicielka Maine Coona, która nie kryła wdzięczności za uratowanie pupila. © Materiał prasowy ZP KWP Kraków Małopolska Policja