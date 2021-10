Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 29.10.2021. Gdzie są objazdy?

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 29.10.2021

#OBECNIE Misja HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do miejscowości Iwanowice Włościańskie, gdzie doszło do wypadku w wyniku którego mężczyzna przeciął rękę piłą. Obecnie #RATOWNIK_6 wylądował na miejscu zdarzenia, będzie transportował pacjenta z raną szarpaną do szpitala w Krakowie.

Służba OPP Kraków na Podlasiu. Wczoraj policjanci z Krakowa, którzy aktualnie pełnią służbę w powiecie hajnowskim, zatrzymali po pościgu 27-letniego obywatela Rumunii. Kierowca w gminie Czyże nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekał. Oprócz kierowcy, w samochodzie osobowym było 7 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. 27-latek usłyszał już zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Wczoraj w Klejnikach, kilka minut po północy policjanci z krakowskiego oddziału prewencji wydali polecenie do zatrzymania kierowcy opla. Ten je jednak zlekceważył i zaczął uciekać, zajeżdżając mundurowym drogę i uniemożliwiając wyprzedzenie. Po kilkukilometrowym pościgu funkcjonariusze zmusili kierowcę opla do zatrzymania się. Okazało się, że za kierownicą siedział 27-letni obywatel Rumunii, który przewoził 7 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. 27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty pomocy imigrantom w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. ©KPP Hajnówka