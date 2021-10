Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 6.10.2021. Gdzie są objazdy?

Gdzie są teraz wypadki w Krakowie i w okolicy? - 6.10.2021

W dniu 01.10.2021 druhowie z OSP Bolechowice przywitali nowo zakupiony quad specjalistyczny Can Am Outlander 1000 MAX XT-P. Pojazd wyposażony jest w silnik o mocy 59 kW, napęd 4x4, trójstopniowe wspomaganie kierownicy DPS oraz wyciągarkę WARN o uciągu 1361kg ze ślizgiem rolkowym. Can Am jest pojazdem w pełni uprzywilejowanym. Posiada cztery niebieskie punkty świetlne LED, modulator dźwiękowy WHELEN oraz dwa oświetlenia pola pracy. Do quada została zakupiona specjalistyczna przyczepka firmy MOTTECHO do transportu osób poszkodowanych z trudno dostepnego terenu. Pojazd wraz z przyczepką jest przystosowany do transportu 4 ratowników – dwóch na quadzie oraz dwóch na przyczepce, a także jednej osoby poszkodowanej na noszach wannowych. Koszt zakupu pojazdu wraz z przyczepką to 99 990 zł. W powitaniu udział wzięło pięć jednostek OSP z terenu gminy Zabierzów (OSP Karniowice, OSP Ujazd, OSP Niegoszowice, OSP Nielepice, OSP Brzoskwinia) oraz sześć jednostek OSP z sąsiednich gmin (OSP Zbydniowice, OSP Owczary, OSP Wołowice, OSP Tenczynek, OSP Nawojowa Góra, OSP Bębło). Dla osób przybyłych na przywitanie czekał ciepły posiłek przygotowany przez druhów, a także możliwość zapoznania się z pozyskanym niedawno przez OSP Bolechowice – samochodem lekkim, ratowniczo-rozpoznawczym marki Jeep Cherokee CRD, który trafił do jednostki z Wydziału Transportu KWP Kraków (pojazd nie jest jeszcze wprowadzony do podziału bojowego, aktualnie trwają prace nad jego „przemianą”) oraz dwa namioty pneumatyczne firmy LUBAWA SA pozyskane z KW PSP Kraków.