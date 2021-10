Wzmacniaj odporność polskimi superproduktami. Polskie superfoods – jedz na zdrowie [PORADNIK DIETETYKA] opr. Magda Smoleń

Superfoods to tzw. superprodukty pełne wartościowych składników odżywczych. Choć modę zapoczątkowały sprowadzane z odległych zakątków m.in. nasiona chia i jagody goji to warto wiedzieć, że wiele podobnej, a nawet lepszej żywności mamy w Polsce od wieków. Są to m.in. buraki, cebula, czosnek, maliny, czy… siemię lniane. Jedz je na zdrowie! Szczególnie w czasie obniżonej odporności.