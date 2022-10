XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika. Ostatni dzień zapisów do imprezy, która odbędzie się 15 października w Nowej Hucie

Pamięci Bogdana Włosika

Od 1995 roku odbywa się bieg dla uczczenia pamięci Włosika i innych ofiar stanu wojennego, a także w celu popularyzacji sportu, kształtowaniu postaw patriotycznych i solidarności społecznej, głównie wśród młodego pokolenia. W latach 2014 i 2020 nie doszło do biegu z przyczyn niezależnych od organizatora, czyli Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” AMP S.A. - Kraków.

Bieg i konkurs historyczny

Od paru lat KRH NSZZ Solidarność przy współpracy Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira organizuje też konkurs historyczny dotyczący Włosika i KRH na tle dziejów Nowej Huty. Konkurs jest adresowany do uczniów nowohuckich szkół i stanowi integralną cześć Biegu Memoriałowego. Ostatni etap konkursu odbywa się przed uroczystością rozdania nagród.

Bieg rozpocznie się o godz. 12 przy Bramie Głównej ArcelorMittal Poland S.A. Jego trasa - o długości 4,2 km - prowadzić będzie al. Solidarności, przez Plac Centralny, ul. gen. Wł. Andersa, ul. Ludźmierska, ul. Obrońców Krzyża do mety w bramie Technikum Gastronomicznego przy ul. Obrońców Krzyża obok Arki Pana. Najszybsi na mecie meldują się po około 12 minutach.

Zgłoszenia do 13 października

Zgłoszenia indywidualne i grupowe szkół (klasyfikacja drużynowa) do biegu odbywają się wyłącznie internetowo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej MOZ NSZZ „Solidarność” www.krhhts.pl w zakładce XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika - do 13 października do godz. 20 włącznie.