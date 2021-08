Z Andrychowa wyruszyła piesza pielgrzymka do Częstochowy. Mimo deszczu humor dopisywał [ZDJĘCIA] AKTUALIZACJA

W piątek (6.08.2021), tuż po mszy św., która miała miejsce o godz. 7. z parafii św. Stanisława wyruszyła w drogę Piesza Pielgrzymka Dekanatu Andrychowskiego na Jasną Górę.

Grupa liczy 115 osób. Do celu pielgrzymi dotrą 11 sierpnia, ale jak podkreślał w kazaniu proboszcz Jan Figura, o wiele ważniejsza jest droga, którą pątnicy przejdą w sercu, droga do Boga.

W aurze, która raczej zachęcała do pozostania w domu z kubkiem ciepłej herbaty w ręku, niż do jakiejkolwiek wędrówki, mając w głowie wszystkie nakazy i zakazy związane z pandemią, wyruszyliśmy dziś rano w drogę do Jasnogórskiej Pani