Z tymi znakami zodiaku można konie kraść! Są spontaniczni, pełni werwy i nie znają nudy. To wymarzeni towarzysze przygód! [HOROSKOP] 14.05

Niektóre znaki zodiaku potrzebują silnego bodźca, by zmienić coś w swoim życiu. Kilka innych natomiast (listę przedstawiamy w galerii) ma w sobie na tyle odwagi, by z dnia na dzień dokonać rewolucji. Nie szukają wymówek, a sposobu. Zdają sobie sprawę, że samo się nic nie wydarzy, że to od nich zależy, czy będą pić drinka z palemką czy gorzką kawę.

Uśmiechanie się do samego siebie potrafi zdziałać cuda, a do kogoś obcego może być zaczątkiem fantastycznej znajomości. To właśnie te spontanicznie podjęte decyzje - nieraz szalone - najczęściej zapamiętujemy na długo. Nie chodzi o to, by z dnia na dzień wyjechać na drugi koniec świata, ale by, na przykład, wsiąść na rower i wyjechać za miasto, wyjść ze swojej strefy komfortu, wyjść z domu! Wprawdzie dobrze byłoby mieć co wspominać na starość!

