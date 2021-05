Za dobrą wolę są kuksańce, ale to mnie wcale nie zraża

Pomagał pan jako ochotnik szpitalowi Dietla w walce z koronawirusem. Jakie emocje wywarła na panu pandemia oglądana z bliska? Dziękuję pracownikom szpitala. Widziałem tam wielkie zmęczenie, nerwowość wśród chorych i niepokój, bo czasem nie wiedzą nawet, czy mają COVID-19. Widziałem też gigantyczną samotność wśród chorych. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie matka, rodząca dziecko, która nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, bo jest podpięta do respiratora. Pandemia to czas lęku i dramatów. Ci, którzy ją bagatelizują, wyrządzają krzywdę społeczeństwu i należy z tym walczyć. Zapraszam ich na oddział intensywnej terapii, by przekonali się, jak lekarze ratują pacjentów.

Ostatnio mówi się o „Polskim Ładzie”, kryzysie przywództwa w KO, transferach Szymona Hołowni, ofensywie Lewicy. Nawet o Pawle Kukizie w kontekście współpracy z PiS. A o PSL cisza… Dlatego dzisiaj rozmawiamy i dzięki temu będzie głośniej. Prezentujemy kolejną odsłonę Planu dla Polski - tym razem urlop rodzinny. 12 miesięcy płatnego urlopu na opiekę nad wnukami bądź schorowanymi rodzicami. Jako jedyna partia odnieśliśmy się też merytorycznie do programu rządu. Mamy propozycje dotyczące zdrowia: zwiększenia nakładów, ale nie przez obciążenie przedsiębiorców, a poprzez przesunięcie składki rentowej i większe wpływy z akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol. To sfinansuje podwyżki dla pracowników w tym sektorze o 30 proc., a także odpis 1000 zł od podatku za wydatki w prywatnej ochronie zdrowia. Nie ścigamy się na fajerwerki ani nie obrzucamy nikogo błotem, wybieramy dyskusję.

Proponujecie 1000 zł ryczałtu dla każdego na prywatne wizyty lekarskie, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, wsparcie przy zakupie mieszkań dla 100 tys. młodych osób rocznie. Ktoś powie: chcecie przebić PiS „socjalem”. Nie znajdzie jednak rozwiązań o charakterze stricte socjalnym, a systemową reformę polityki gospodarczej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Zresztą, nawet rząd dostrzegł ułomność własnych metod, bo przecież np. Mieszkanie Plus nie wypaliło. Potrzebujemy nowego impulsu, by młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny wcześniej, a nie później. Oni często nie mają własnego kąta. Ciężko myśleć o dzieciach w takiej sytuacji. Nasz program wychodzi naprzeciw ich potrzebom.

A jak Kaczyński powie PSL-owi „chodźcie do nas”. Co pan na to?

Nie. Jesteśmy partią racjonalną.

Czy dostrzega pan rację w sformułowaniu: „totalna opozycja neguje wszystko, co wymyśli rząd”? PSL taką opozycją czasem jest?

Nie może być ani totalnej władzy, ani totalnej opozycji i do żadnego z takich obozów się nie zapisaliśmy. Staramy się rozmawiać z każdym. Za dobrą wolę dostajemy czasem kuksańce, ale to mnie nie zraża. Nie zapiszemy się do obozu o charakterze totalnym.

Rozmawiał Grzegorz Wszołek