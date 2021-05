Za exodus z PO Borys Budka może zapłacić stanowiskiem

Róża Thun odchodzi z PO. To duży cios dla kierownictwa partii i przede wszystkim krakowskich struktur?

To poważny cios. Po pierwsze, mowa o europosłance. Po drugie, Róża Thun jest ważnym nazwiskiem w krakowskich strukturach PO, a jej opuszczenie partii wydaje się konsekwencją działań podjętych przez kierownictwo. Mam na myśli wyrzucenie posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. Obserwujemy dekompozycję PO, pytanie, jak głęboką. Z pewnością kierownictwo partii ma narzędzia ku temu, by zatrzymać kryzys wewnętrzny największej formacji opozycyjnej. Nie mam wątpliwości, że jest on bardzo groźny dla KO.

Budka zdecydował o wyrzuceniu Rasia i Zalewskiego. Czy jednak można mu się dziwić, skoro posłowie krytykowali strategię ugrupowania? Nie jest to nowość w polskiej polityce, że za podważanie pozycji kierownictwa wylatuje się z partii…

To problem wszystkich polskich partii politycznych, rządzących i opozycyjnych. Chodzi o stworzenie mechanizmów dyskusji i rozwiązywania problemów, tak, by nie odchodzili najważniejsi przedstawiciele ugrupowania. Nie mówimy o szeregowych politykach PO, a znanych postaciach, przyciągających głosy wyborców. To bolączka polskiej polityki - w ramach partii nie ma skutecznych mechanizmów, formy dyskusji wewnątrzpartyjnej, tylko przeważa model formacji wodzowskiej, który odbiega choćby od brytyjskiego, gdzie jest wiele różnych opcji w jednej, konsolidującej się partii.