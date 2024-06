Za rok będzie gotowy pierwszy odcinek S1 między Oświęcimiem a Dankowicami. Trasa w stronę Bielska szybko nabiera kształtów. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

Pierwszy odcinek trasy S1 od węzła Oświęcim do Dankowic ma być gotowy na początku czerwca 2025 roku. Inwestycja jest zaawansowana GDDKiA Zobacz galerię (21 zdjęć)

Za rok będzie gotowy pierwszy odcinek drogi S1 od węzła Oświęcim do Dankowic. Jest to najszybciej realizowana część z brakującego fragmentu ekspresowej "jedynki" od węzła Mysłowice Kosztowy do Bielska-Białej. Na zdjęciach udostępnionych przez GDDKiA widać duże zaawansowanie inwestycji na tym odcinku.