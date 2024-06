Za wjazd do Kuźnic bez uprawnienia mandat przyjdzie pocztą. Takiego rozwiązania chce nowy burmistrz

Zakopiańskie Kuźnice, to miejsce gdzie znajduje się dolna stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch, a także gdzie początek ma kilka bardzo popularnych szlaków. Turyści, także zakopiańczycy i mieszkańcy okolicznych miejscowości bardzo często ignorują obowiązujący na drodze zakaz ruchu. Od kilku lat Straż Miejska pilnuje wjazdu, a także wystawia mandaty kierowcom, którzy zdecydują się pod zakaz wjechać, aby zaparkować swoje pojazdy.

Koniec z pilnowaniem znaku

Burmistrz Łukasz Filipowicz zapowiada, że problem stałego patrolu w Kuźnicach będzie musiał rozwiązać nowy komendant. - Duży problem jest z wjazdem do Kuźnic, gdzie całymi dniami stoi strażnik miejski i asystuje znakowi. Nie jest to metoda. Musimy ten problem rozwiązać systemowo, żeby z tym niepożądanym ruchem w Kuźniach poradzić sobie. Znaki zakazu są, ale mało kto je respektuje. To jest kolejne zadanie Straży Miejskiej - zapowiada Łukasz Filipowicz.