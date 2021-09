Zabraknie pieniędzy na ważne inwestycje? Polityczne rozbieżności w sprawie miliardów z Unii Europejskiej dla Małopolski i Krakowa

-Jeżeli sejmik nie zmieni stanowiska, to stracimy blisko 3 miliardy 600 milionów euro – olbrzymie środki finansowe, dzięki którym rozwija się Małopolska i dzięki którym, konserwatyści mówiący w sejmiku o tym, że chcą w formie tej rezolucji bronić rodziny, tradycyjnych wartości, tak naprawdę szkodzą rodzinie. Dzisiaj małopolska rodzina potrzebuje także miejsc pracy, nowoczesnej edukacji, potrzebuje nowoczesnej służy zdrowia. Te pieniądze są zagrożone. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie także apelem do wszystkich radnych sejmikowych, podczas najbliższej sesji do unieważnienia tej deklaracji - mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wyliczył, że wstępnie unijne wsparcie na lata 2021-2027 ma być w kwocie 2 mld 567 mln euro, najwięcej – ok. 643 mln euro ma być przeznaczone na ochronę środowiska, odnawialne źródła energii, działania klimatyczne oraz gospodarkę wodną. KE ostrzegła, że może wstrzymać wypłatę tych dotacji, a także bieżących środków (na lata 2014-2020) - według Tomasza Urynowicza nie rozliczono jeszcze z nich ponad 1 mld euro (m.in. ok. 193 mln euro przeznaczone na efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, zakupy pociągów, wymianę kotłów, ok. 124 mln euro na transport drogowy i kolejowy, ponad 121 mln euro na projekty badawczo rozwojowe małopolskich firm, infrastrukturę badawczą uczelni oraz wsparcie innowacji, ponad 37 mln euro na dalszą budowę Centrum Nauki Cogiteon).