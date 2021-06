Zaginał 14-letni Piotr Bandyk z Lipnicy Wielkiej. Policja apeluje o pomoc

14-letni Piotr Bandyk mieszka w Lipnicy Wielkiej. Dom opuścił w piątek 25 czerwca ok. godz. 13. Ostatni raz był widziany koło godziny 16. Do tej pory nie wrócił do domu, ani nie kontaktował się z rodziną.

Chłopak w momencie zaginięcia miał na sobie koszulkę z krótkim rękawem z zielonym motywem moro, czarne spodenki dresowe, czarne buty sportowe oraz okulary z ciemnoniebieskimi oprawkami. Miał ze sobą niebieską hulajnogę z czarnymi kołami. Jest szczupły, ma krótkie blond włosy i brązowe oczy. Na lewym policzku ma znamię.

Wszelkie osoby, które mogą udzielić informacji o miejscu przebywania chłopaka, proszone są o kontakt z policją z Nowego Targu pod numerem telefonu 47 83 46 400.

W akcję poszukiwawczą zaangażowani są także ratownicy GOPR, TOPR oraz słowackie grupy poszukiwawcze.