Zakaz pracy koni dorożkarskich w upale na Rynku Głównym w Krakowie to zbyt mało. KSOZ apeluje: Zakaz powinien być w całym mieście!

Do wprowadzonego zakazu odniosło się Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt wyjaśniając: - Wprowadzone z dniem dzisiejszym (18.06) przez magistrat dwudniowe ograniczenia w ruchu dorożek mają bowiem charakter pozorny i nie zabezpieczają zdrowia i życia koni. Przy temperaturach przekraczających poziom 30 stopni C i poziom 50 stopni C przy nawierzchni, wyłączenie z ruchu dorożkarskiego tylko Rynku Głównego, przy jednoczesnym zezwoleniu na pracę koni dorożkarskich w sąsiednich częściach centrum miasta, jest działaniem całkowicie nieadekwatnym do sytuacji.

Jak tłumaczy KSOZ - "Dalsze zmuszanie koni do pracy w tak ekstremalnych upałach naraża je bowiem na utratę zdrowia i życia, na udary i zasłabnięcia. Tym bardziej, że trudno uznać za wyraz jakiejkolwiek ochrony przepisy magistratu mówiące o tym, że praca koni nie może przekraczać 12 godzin (nawet co drugi dzień), zwłaszcza, że nie zagwarantowano im żadnych przerw po kolejnych kursach. Co więcej, w rzeczywistości jest znacznie gorzej, ponieważ postoje są czynne nie przez 12 godzin, ale przez 14,5 godziny (od 9.30 do 24), co oznacza, że czas pracy koni pozostaje w znacznej mierze poza skuteczną kontrolą. Na dodatek miejscy urzędnicy z nieznanych przyczyn nie wliczają do czasu pracy koni kilkukilometrowych i zwykle odbywających się w gigantycznych korkach dojazdów ze stajni na Rynek, a także nocnych powrotów".