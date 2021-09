Zakończyła się przebudowa stacji w Trzebini. Podroż do Krakowa lub Katowic zajmie 30 minut. Zobaczcie ZDJĘCIA

Zakończyła się przebudowa stacji w Trzebini. Podroż do Krakowa lub Katowic zajmie 30 minut

Przebudowa stacji w Trzebini to jeden z efektów modernizacji linii Kraków - Katowice, na której PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do potrzeb pasażerów dostosowały 12 stacji i przystanków. To niezwykle ważna inwestycja z uwagi na fakt, że jest to kluczowy w powiecie chrzanowskim punkt komunikacyjny.

Dzięki inwestycji w Trzebini podróżni oraz mieszkańcy aglomeracji katowickiej i krakowskiej zyskali lepszy dostęp do nowoczesnej kolei. Stacja jest dostosowana także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wszystko po to, by kolej była bardziej komfortowa oraz bezpieczna - podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Przebudowa stacji w Trzebini polegała na zastąpieniu niskich peronów wyższymi - ułatwiającymi wsiadanie do pociągów. Zamontowane zostały wiaty i ławki. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się dzięki windom mogą dogodnie dostać się do pociągów. W drodze pomaga czytelne oznakowanie, ścieżki naprowadzające i nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze. Kładkę nad torami zastąpiło przejście podziemne, które prowadzi na perony i służy mieszkańcom do bezpiecznego przejścia pod linią kolejową.