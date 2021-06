Zakopane. Drugi dzień szczepień na Krupówkach. Wojewoda: w Małopolsce podano już ponad 2 mln dawek

Dwudniowe szczepienia na Krupówkach to akcja wojewody małopolskiego „Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską”. W ramach akcji w kilku miejscach Małopolski odbywają się plenerowe szczepienia dla wszystkich chętnych. Na Krupówkach przygotowano 2000 dawek jedno dawkowej szczepionki Johnson&Johnson. W sobotę (12.06) udało się zaszczepić 370 osób, a w niedzielę do godz. 14 w sumie podano 500 dawek szczepionki.

- Szczepienia to jedyna szansa na powrót do normalności. Zakopane i region tatrzański bardzo mocno odczuł koronawirusowe obostrzenia. Taka była konieczność, ale dziś chcemy wracać do normalności. Szczepienia to jest nasza gwarancja na to, byśmy mogli w wakacje normalnie wypocząć – mówił wojewoda Łukasz Kmita. - Do godz. 14 w niedzielę w całej Małopolsce w ramach akcji „Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską” zaszczepiło się w sumie 2000 osób. W sumie w naszym województwie podano w sumie ponad 2 mln szczepionek – dodał wojewoda.