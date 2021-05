Zakopane. Hotel Morskie Oko na Krupówkach - kiedyś przejaw luksusu, dziś w pokojach hula wiatr

Kraków. 100 dni do zakończenia budowy hotelu i apartamentowca na Stradomiu [ZDJĘCIA]

Na ukończeniu jest inwestycja przy ul. Stradomskiej, gdzie prowadzone są prace związane z adaptacją zabytkowej kamienicy na hotel oraz budową w jej sąsiedztwie apartamentowca. Wykonawcy przygotowują się do nasadzeń drzew i krzewów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postępy prac związanych z inwestycją Angel Stradom, która wzbudzała wiele kontrowersji.