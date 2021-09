Zakopane. Jak bogaci są ludzie burmistrza Leszka Doruli? Kto jest milionerem, a kto na dorobku?

Do prezesów, dyrektorów, kierowników i samych burmistrzów dołożyliśmy także kierownictwo zakopiańskiej rady miasta - przewodniczącego i jego dwóch zastępców. Bo to w końcu ludzie, którzy również decydują o tym, co dzieje się w Zakopanem, a ponadto są zwolennikami obecnego burmistrza miasta.

Informacje uzyskaliśmy z oświadczeń majątkowych za rok 2020 składanych w roku 2021. Wiadomości mogą nie oddawać faktycznego stanu posiadania danej osoby - część majątku może być w posiadaniu rodziny i nie musi zostać wykazana w oświadczeniu lub cześć jest dzielona ze współmałżonkiem lub innym członkiem rodziny.

Informacje o zarobkach i majątku poszczególnych osób znajdziecie w galerii, w opisie pod zdjęciami.