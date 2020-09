Zakopane. Justyna Kowalczyk pobiegła na Gerlach. Dla chorych na mukowiscydozę

Każdy kto wykupił pakiet startowy, pomógł w ten sposób chorym. Pieniądze zebrane w czasie biegu zostaną przekazane na zakupy sprzętu medycznego dla chorych. - Za te pieniądze chcemy pomóc osoby będące pod opiekę transplantacyjną. Chcemy zakupić dla nich spirometry mobilne, pulsoksymetry. Przede wszystkim po to, by zminimalizować konieczność częstych wizyt kontrolnych. By mogli korzystać z teleporady w swoich ośrodkach transplantacyjnych – mówi Magdalena Czerwińska-Wyraz.

Jedną z uczestniczek biegu była Justyna Kowalczyk, wielokrotna medalista olimpijska w biegach narciarskich. Justyna pobiegła wraz z Kacprem Tekieli. - Myśmy zdecydowali się nasze 5 kilometrów zrobić wbiegając na Gerlach. Fajny to był odzew i ciesze się, że tak wyszło. I liczę, że w przyszłym roku spotkamy się tak dwubiegunowo: ci co będą mogli to w Zakopanem, a ci co nie będą mogli, pobiegną gdzieś u siebie. Ja już się zapisuję na kolejne edycje – mówiła Justyna Kowalczyk na podsumowaniu biegu w Zakopanem.