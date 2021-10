Zakopane. Kolejne ulice objęte ochroną konserwatora zabytków. Chroniony jest układ urbanistyczny

Na terenie Zakopanego obecnie ochroną konserwatorską układu urbanistycznego objęte jest już ulica Kościeliska, Rówień Krupowa, a także obszar tzw. Parcel Urzędniczych, czyli ulice Zamoyskiego, Sabały, Józefa Piłsudskiego oraz Bronisława Czecha. W toku są procedury związane z wpisem do rejestru obszaru ulice Sienkiewicza, Witkiewicza, Jagiellońskiej i częściowo Kościuszki, oraz obszaru ulicy Chałubińskiego i reszty ul. Zamoyskiego.

- Wpis ma na celu ochronę historycznej zabudowy Zakopanego przed niekontrolowana zabudową, włącznie z ochroną tzw. okien widokowych na Tatry. Chodzi o to, by nie dopuścić do zabudowy otwarć widokowych w rejonie. Teraz, zgodnie z tym wpisem, jeśli pojawiłby się pomysł zabudowy, konserwator zabytków zareaguje i zatrzyma tą budowę – wyjaśnia Małgorzata Staszel z miejskiego biura konserwatora zabytków w Zakopanem.

Przyjęcie takiej formy ochrony skutkuje tym, że każdy projekt budowlany w obszarze objętym ochroną układu urbanistycznego musi być uzgadniany z organami ochrony zabytków. Wszystkie ustalenia odbywają się na początkowym etapie przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Organ ochrony konserwatorskiej ma tu duże możliwości. Konserwator zabytków może bowiem wystąpić na zmianę gabarytów budynku lub zmianę formy architektonicznej.