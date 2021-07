Zakopane. Okolica dworca zmieni się nie do poznania. Pod Giewontem powstanie nowe centrum komunikacyjne [WIZUALIZACJE] Łukasz Bobek

Jest zielone światło do budowy nowego centrum komunikacyjnego w Zakopanem. Wojewoda małopolski wydał pozwolenie na budowę centrum. - Gdy tylko ono się uprawomocni, robotnicy przystąpią do pracy. Będzie to w sierpniu – mówi Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.