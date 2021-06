Zakopane. Pójdą szlakiem kurierów przez Tatry i Słowację na Węgry Łukasz Bobek

Zamierzają przejść z Zakopanego przez Tatry i Słowację do Budapesztu. Będzie to Rajd Szlakiem Kurierów Tatrzańskich. Zrobią to w jeden dzień - na piechotę i samochodami. Na dodatek w strojach, w jakich w czasie II wojny światowej chodzili kurierzy.