Zakopane. PTTK zlikwidowało czarny szlak na Gubałówkę. Zażądał tego prywatny właściciel

Kraków. Prezydent Majchrowski obiecywał dzierżawę parku Jalu Kurka. Salwatorianie mówią, że od początku się na to nie zgadzali

Pod koniec lutego prezydent Jacek Majchrowski ogłaszał, że park Jalu Kurka w końcu zostanie otwarty, bo miasto doszło do porozumienia z zakonem salwatorianów, do którego należy park. Prezydent mówił, że zakonnicy zgodzili się na zamianę nieruchomości, a zanim do tego dojdzie, to park będzie dzierżawiony. Teraz salwatorianie mówią, że nigdy nie zgadzali się na dzierżawę i władze miasta o tym wiedziały. Park jest zamknięty dla mieszkańców od wielu lat, po tym, jak wrócił do salwatorianów.