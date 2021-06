Zakopane. Rozpoczął się długi weekend. Na Krupówkach coraz więcej turystów. Górale liczą na dobry zarobek

- Czekaliśmy na ten weekend przez długi miesiące. To dla nas pierwszy wyjazd od ostatnich wakacji. Mamy plan na wędrówki po górach, ale i na baseny. Nie będzie nam przeszkadzało nawet, że będzie pewnie sporo ludzi - mówi pani Anna, turystka z Krakowa, która przyjechała do Zakopanego ze znajomymi na trzy dni.

Dodatkowo tym, co wybrali wypad w góry na weekend Bożego Ciała, sprzyja pogoda. Już środa była bardzo słoneczna i ciepła. Także kolejne dni będą wyjątkowo ciepłe. W Zakopane termometry mają wskazać do 20 stopni Celsjusza. Do tego nie ma co się obawiać deszczu.