Zakopane. - Szlak na Gubałówkę przez Gładkie wróci. Szukamy obejście spornego terenu - mówi burmistrz Zakopanego

Zamieszanie ze szlakiem na Gubałówę pojawiło się pod koniec kwietnia – gdy jedna z rodzin z osiedla Gładkie zażądała od PTTK usunięcia szlaku.

- Szlak częściowo przebiegał przez prywatny las. Właścicielka lasu zwróciła się do nas z żądaniem, by szlak z jej terenu usunąć. A że prawo własności jest święte, nie mieliśmy wyjścia – mówił „Gazecie Krakowskiej” Marek Nodzyński, wiceprezes tatrzańskiego oddziału PTTK.

Pani Jadwiga, która jest właścicielem lasu przez który przebiega szlak, tłumaczy, że przejście tym duktem było niebezpieczne. - Od paru lat tarasują go powalone przez halny drzewa. Choć był tam wytyczony szlak, PTTK nic nie zrobił, by go udrożnić – mówi kobieta. I dodaje, że zdecydowała się wystąpić o usunięcie, bo obawiała się, że jeśli komuś stanie się krzywda na szlaku, ona będzie za to odpowiadała jako właściciel terenu.