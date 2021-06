Zakopane. Tak mają docelowo wyglądać kontenery handlowe pod Gubałówką. Będą stylizowane na góralszczyznę

Dziewięć kontenerów stanęło na placu przed dolną stacją kolejki szynowej na Gubałówkę w Zakopanem. Zlokalizowane zostały w miejscu, gdzie dawniej znajdowały się stragany handlowe. Są ustawione po trzy kontenery w trzech rzędach, wszystkie połączone ze sobą. Mają stanowić jeden duży pawilon handlowy.

Nowa instalacja pod Gubałówką wzbudziła mieszane uczucia lokalnych sprzedawców. Bo nie pasują one zupełnie do otoczenia - drewnianego targu pod Gubałówką, a tym bardziej do charakterystycznej architektury Zakopanego.

Spółka Polskie Koleje Linowe, która wydzierżawiła plac prywatnej firmie, zapewnia, że gdy instalacja kontenerów się zakończy, będą one wyglądały schludnie i wpasują się w otoczenie.