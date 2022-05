Zakopane. Tak wyglądało miasto pod Giewontem trzy dekady temu. Zobaczcie film z tamtych czasów

Kto pamięta jeszcze czasy, gdy deptak pod Giewontem pokryty był grubą warstwa asfaltu, a w okolicy dzisiejszego oczka wodnego było przejście dla pieszych i stacja benzynowa? Gdzie znajdował się sławny cocktail bar czy karczma Redykołka?

Mamy niespodziankę. Przeniesiemy was do Zakopanego z lat 90. Na archiwalnych filmie i zdjęciach możecie zobaczyć jak wyglądało wtedy miasto pod Giewontem. Jest nie do poznania!