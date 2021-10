Zakopane. Uroczyście uczczono 36. rocznicę śmierci generała Wojska Polskiego,

Przy kwaterze legionowej na Nowym Cmentarzu w Zakopanem w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miasta, a także powiatu tatrzańskiego, przedstawiciele Związku Podhalan oraz harcerze. Byli obecni również przedstawiciele Strzelców Podhalańskich.

Przypomniano życiorys i dokonania generała. Złożone zostały wiązanki kwiatów, zawalono znicze nie zabrakło także salwy honorowej dla uczczenia śp. generała.

Mieczysław Boruta Spiechowicz urodził się w 1894 roku w Rzeszowie, a zmarł w 1985 roku w Zakopanem. Był generałem brygady Wojska Polskiego. Od 1914 r. służył w Legionach Polskich. W 1918 r. walczył w 2. Korpusie Polskim w Rosji. Rozpoczął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Ukrainy. Jako dowódca 2 Grupy Operacyjnej i Pułku Strzelców Lwowskich wziął udział w obronie Lwowa.

Między wojnami pracował jako szef sztabu 8 Dywizji Piechoty oraz w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych jako I oficer Sztabu Inspektora Armii generała Edwarda Rydza-Śmigłego. W czasie II wojny światowej dowodził dowodził Grupą Operacyjną „Bielsko”. Walczył pod Pszczyną, nad Dunajcem, Sanek, pod Tomaszowem Lubelskim. Gdy jego oddziały zostały rozbite, znalazł się we Lwowie, gdzie włączył się w konspirację. Został aresztowany przez NKWD. Więziono go w Stanisławowie i Moskwie. Z więzienia został zwolniony w 1941 roku. Od 1942 roku był dowódcą wojsk ewakuowanych do Iranu.