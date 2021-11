Zakopane. W wieku 86 lat zmarł Ryszard Orsk, artysta, rzeźbiarz, absolwent Liceum Plastycznego w Zakopanem

Ryszard Orski urodził się Zakopanem. Wychował się w Rabie Wyżnej, gdzie przed wojną przeniosła się jego rodzina. Pochodzi ze znanej rodziny Pędzimężów. W dzieciństwie często towarzyszył przy pracy ojcu, cenionemu rzemieślnikowi - snycerzowi i rzeźbiarzowi ludowemu. Wtedy Ryszard Orski nauczył się posługiwać narzędziami stolarskimi i snycerskimi. To zdecydowało, że wybrał Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem.

Uczył się pod okiem samego mistrza - Antoniego Kenara. Po jej skończeniu nie zdecydował się na studia na ASP. Jako młody chłopak czuł się trochę zagubiony w środowisku artystycznym. To jednak nie przeszkodziło mu w przyszłości zostać uznanym rzeźbiarzem.

W 1962 roku wyjechał do Chicago, tam imał się różnych prac w różnych zawodach, m.in. fabryce mebli. Zatrudniał się jako cieśla. W latach 1963-68 znalazł pracę w Studiu Artystycznym Emila Greco. Pracował przy realizacjach sakralnych, które wywarły znaczny wpływ na jego twórczość. Po nocach lub w wolnych chwilach, w udostępnionym warsztacie robił to, co kochał. Rzeźbił. Tworzył w drewnie, bo do tego materiału miał szacunek wyniesiony z domu i szkoły. Jednocześnie studiował sztukę na prywatnych kursach. W Chicago powstały jego pierwsze w pełni już dojrzałe prace. Pierwszą wystawę urządził w wynajętej na własny koszt sali.