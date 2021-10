Zakopane zabieliło się. W nocy spadł śnieg. W Tatrach ma sypnąć do 20 cm śniegu

Zakopane delikatnie zabieliło się. Śnieg widać głównie na dachach domów i samochodów oraz na trawnikach. Na drogach i chodnikach białej pokrywy nie widać. Jest jednak mokro i może być ślisko. Kierowcy powinni bardzo uważać. Termometry pod Giewontem z samego rana wskazywały zero stopni. Opady śniegu przechodziły w opady deszczu.

W Tatrach z kolei śnieg sypał już we wtorek. Według prognoz w górach może spaść do 20 cm śniegu. Zakopiańska policja przypomina kierowcom, że to już czas na zmianę kół na zimowe. Jazda na zimowych oponach nie jest co prawda obowiązkowa w Polsce, jednak zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo podczas poruszania się jesienią i zimą.