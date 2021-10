Zakopane. Zabytki znikają nadbudowane, bo zapisy w planach na to zezwalają

Walka o zabytki w Zakopanem trwa już od długich lat. Te są łakomym kąskiem zwłaszcza dla deweloperów. Bo leżą zazwyczaj w centrum miasta – na działkach obecnie bardzo drogich, lukratywnych jeśli chodzi o biznes sprzedaży nowych apartamentów. Niejednokrotnie w Zakopanem zdarzało się, że zabytki w dziwnych okolicznościach płonęły, niektóre nawet kilkukrotnie. Potem okazywało się, że ich stan po pożarze jest tak zły, że budynek trzeba rozebrać. Dla dewelopera oznacza to, że ma potem czystą działkę i hulaj dusza, można stawiać nowy budynek.

Te co nie spłonęły, zostały przebudowane przez deweloperów. Z takim efektem mamy do czynienia np. przy willi Monte z ulicy Zaruskiego. Stary budynek zniknął schowany w betonowo-szkalnej bryle. Do tego zabytek rozrósł się kilkukrotnie. Z ulicy pozostałości po zabytku właściwie nie widać. Z kolei w przypadku willi Mak przy ul. Zamoyskiego inwestor co prawda wiernie odtworzył zabytkowy budynek – z charakterystyczną wieżyczką, czy nawet podziałek okiem. Jednak na jego tyłach dobudował sobie drugą, większą część „zabytku”.